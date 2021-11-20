В России второй день подряд зафиксировали рекордные 1254 смерти от COVID

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1254 человека, передает оперативный штаб.

В прошлый раз, такое число смертей зарегистрировали накануне, 19 ноября. Это максимум с начала пандемии.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 93 и Санкт-Петербурге — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 261 тыс. 589 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,2 млн, из них выздоровели — 7,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 898 тыс. 781 пациент.