Британские ученые назвали особенность нового варианта дельта-штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов.

Наибольшее внимание уделили ответвлению, названному AY.4.2, о распространении которого в октябре сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых в период с 19 октября по 5 ноября, 1399 оказались положительными. Причем «дельту» и ее варианты обнаружили в 841 мазке, из них почти 12% приходятся на AY.4.2.

Из всех заразившихся этим ответвлением дельта-штамма только у 33% наблюдали классические симптомы COVID-19: потерю или изменение обоняния и вкуса, лихорадку, а также постоянный кашель.

Соавтор исследования Кристл Доннелли подчеркнула, что такая особенность может быть одновременно и обнадеживающей, и негативной. По ее словам, отсутствие кашля способно снизить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, тенденция к бессимптомному течению может, наоборот, повысить заболеваемость.

«Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса», — объяснила она.

Индийский штамм («дельта») выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. «Дельта» продолжает мутировать: уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс.

Со статусом AY.4.2, впервые выявленного в Соединенном Королевстве, специалисты еще не определились. Как сообщало британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA), эта разновидность может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной «дельтой». Позже случаи заражения AY.4.2 зарегистрировали в других странах.