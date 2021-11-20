В Таджикистане за сутки выявлено 4 случая коронавируса

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая COVID-19. Кроме того, 1 человек выздоровел после лечения, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения.

В целом, с начала регистрации до 10 ноября в стране зарегистрированы 17 тыс. 095 человек, инфицированные COVID-19, из них до указанной даты вылечено 16 тыс. 966 человек, от этой болезни скончались 124 человека.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения