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В Таджикистане за сутки выявлено 4 случая коронавируса

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая COVID-19. Кроме того, 1 человек выздоровел после лечения, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения.

В целом, с начала регистрации до 10 ноября в стране зарегистрированы 17 тыс. 095 человек, инфицированные COVID-19, из них до указанной даты вылечено 16 тыс. 966 человек, от этой болезни скончались 124 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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