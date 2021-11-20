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В Таджикистане завершились тактические учения ОДКБ

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане 19 ноября на военном полигоне «Фахробод» состоялась церемония закрытия тактико-специальных учений «Кобальт-2021» «Планирование и проведение специальных операций по ликвидации незаконных вооруженных формирований», сообщили НИАТ «Ховар» в Министерстве внутренних дел.

Церемония закрытия специальных тактических учений «Кобальт-2021» прошла на плацу с демонстрацией вооружения. Затем члены штаба наблюдали за проведением тактико-специальных учений и дали высокую оценку проведению такой совместной операции по предотвращению террористических актов и по нейтрализации террористов. Заместитель министра внутренних дел Таджикистана, генерал-майор внутренней службы Нозим Иброхимзода поблагодарил участников за проведение на высоком уровне совместных учений по предотвращению террористических актов.

Участникам, проявившим высокое мастерство, были вручены медали, почётные грамоты и другие памятные подарки от членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В учениях приняли участие подразделения специального назначения министерств внутренних дел и Сил оперативного реагирования государств-членов ОДКБ, в том числе представители России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.

Тактико-специальные учения «Кобальт-2021» были проведены с 15 по 19 ноября текущего года.

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