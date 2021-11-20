СМИ назвали причину смерти актера Валерия Гаркалина

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- 22:28, 20 ноября 2021
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|Предыстория: Умер народный артист России Валерий Гаркалин
CentralAsia (CA) - Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.
По информации СМИ, он умер в 06:30 по московскому времени.
В начале октября, заболевшего COVID-19 актера, госпитализировали в больницу в Коммунарке, его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию: врачи оценивали состояние 67-летнего пациента как стабильно тяжелое. Как отмечала дочь Гаркалина, ее отец привился от коронавируса еще летом, но у него были сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Земский доктор: жизнь заново», «Герой ее романа», «Дом для богатых». Фильмография артиста включает 90 различных киноработ. Помимо этого, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа и был художественным руководителем мастерской.
В 2008 году Валерий Гаркалин получил звание «Народный артист Российской Федерации».