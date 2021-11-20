экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Audi выпустила семиместный кроссовер Q5 e-tron

CentralAsia (CA) -  Компания Audi представила новый семиместный кроссовер Q5 e-tron с полностью электрической силовой установкой, сообщает Motor1. Премьера автомобиля, разработанного специально для китайского рынка, состоялась в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу.

Новинка стала техническим близнецом электромобиля Volkswagen ID.6. Автомобиль с индексом «40» в названии оснащен единственным 204-сильным двигателем задней оси, а вариант «50» имеет дополнительный мотор, увеличивающий суммарную отдачу агрегатов до 306 л.с. Обе версии укомплектованы комплектом аккмуляторов на 83,4 кВт·ч. Заявленный запас хода без подзарядки составляет 520 км.

Позже у модели появится более дешевая «младшая» версия «35» с двигателем мощностью 180 л.с. и 55-киловаттной батареей.

В базовой версии кроссовер идет с семиместным салоном, однако в качестве опции можно заменить сплошной диван на среднем ряду двумя раздельными «капитанскими» креслами. В такой версии пассажирам второго ряда доступна функция подогрева сидений и отдельная зона климат-контроля.

Производство Audi Q5 e-tron наладят на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Цены на новинку, которая поступит в продажу в 2022 году, объявят позже.

print
  • Новая партия вакцины Рfizer прибыла в Казахстан
  • Ученый вычислил «нулевого пациента», с которого началась пандемия COVID-19
  • В Таджикистане завершились тактические учения ОДКБ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com