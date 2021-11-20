NYT узнала о предупреждении США о «скором вторжении» России на Украину

CentralAsia (CA) - Разведка США предупредила европейских союзников, что «осталось мало времени» для того, чтобы помешать России начать военные действия на Украине, со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По словам собеседников издания, Россия еще не решила, что будет делать с войсками, «которые собрала у границы Украины». Однако в разведке США серьезно относятся к угрозе «вторжения» и не считают, что это блеф, отметили источники.

В связи с этим США «подталкивают» европейские страны к сотрудничеству в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы, пишет NYT. В частности, на этой неделе Брюссель посетила глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс, также Вашингтон поделился разведданными и с Украиной.

Представители США заявили союзникам, что российские власти «разочарованы процессом мирного урегулирования», который Франция и Германия запустили в 2014 году после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Как утверждает ряд бывших американских чиновников, Москва, возможно, намерена обеспечить безопасный сухопутный коридор между непризнанными республиками Донбасса и Крымом.

С конца октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. А газета Politico опубликовала спутниковые снимки. На них, предположительно, запечатлено скопление танков российских вооруженных сил у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.

На Украине изначально говорили, что не видят активности российских военных у границы. Но позже президент Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры проинформировали его о ситуации.

Российские власти данные о возможном «вторжении» на Украину назвали пустым нагнетанием. Говоря о текущей обстановке, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о незапланированных учениях США и их союзников по НАТО в Черном море, в связи с чем Россия, по его словам, должна застраховать себя и «быть начеку».

Президент Владимир Путин также отметил, что Украина нарушила минские соглашения, применив в Донбассе боевой беспилотник Bayraktar. «Создается впечатление, что нам просто, нам не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся», — сказал он.

Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожала и не представляет ни для кого опасности. Передвижение войск по территории страны — это исключительно внутреннее дело, говорил Песков.