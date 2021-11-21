В Казахстане ожидаются гололед, туман и метель, - синоптики

CentralAsia (KZ) - «Казгидромет» объявил о штормовом предупреждении на 21 ноября в восьми регионах страны.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на большей части 17-22 м/с. В Актау утром 21 ноября – туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На северо-западе Костанайской области – низовая метель, туман. Ветер южный ночью на северо-западе области, 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. В Костанае днем – низовая метель. Ветер южный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области – ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днем на западе Акмолинской области – низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Кокшетау ветер южный, порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане во второй половине дня 21 ноября ветер южный, порывы 15-20 м/с. 22-23 ноября временами метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 21 ноября на севере Туркестанской области – ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, северо-западе ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный на большей части области, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Уральске – туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

Днем 21 ноября на севере Кызылординской области – ветер южный, юго-западный, 15-20 м/с.

21 ноября на севере Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Атырау ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.

21-22 ноября в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Днем 21 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области – низовая метель. Ветер юго-западный, южный на северо-западе области, 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 21 ноября ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

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