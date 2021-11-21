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В Монголии за сутки выявили 509 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 378 575.

Из них 270 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 239 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 395 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 843 — в тяжелом, 1 тыс.151 — в критическом и 179 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 7 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 867.

Коронавирус в Монголии
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