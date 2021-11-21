В Казахстане за сутки выявлено 1047 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1047 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 143;
- Павлодарская область – 115;
- Карагандинская область – 114;
- город Алматы – 114;
- город Нур-Султан – 113;
- Костанайская область – 109;
- Акмолинская область – 83;
- Восточно-Казахстанская область – 80;
- Алматинская область – 59;
- город Шымкент – 22;
- Западно-Казахстанская область – 20;
- Атырауская область – 19;
- Туркестанская область – 19;
- Актюбинская область – 16;
- Жамбылская область – 11;
- Кызылординская область – 6;
- Мангистауская область – 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 963 тыс. 828 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения