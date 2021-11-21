В Казахстане за сутки выявлено 1047 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1047 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область – 143;

- Павлодарская область – 115;

- Карагандинская область – 114;

- город Алматы – 114;

- город Нур-Султан – 113;

- Костанайская область – 109;

- Акмолинская область – 83;

- Восточно-Казахстанская область – 80;

- Алматинская область – 59;

- город Шымкент – 22;

- Западно-Казахстанская область – 20;

- Атырауская область – 19;

- Туркестанская область – 19;

- Актюбинская область – 16;

- Жамбылская область – 11;

- Кызылординская область – 6;

- Мангистауская область – 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 963 тыс. 828 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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