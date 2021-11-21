Глава Пентагона заявил, что США завершат миссию в Ираке до конца года

Ллойд Остин

CentralAsia (CA) - Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что до конца текущего года американская боевая миссия на территории Ирака будет окончена, передает Mirage News.

Глава Пентагона 20 ноября встретился в Манаме с министром обороны Ирака Джумой Инадом Садуном аль-Джабури во время ежегодного Манамского диалога, где и озвучил предстоящие планы.

«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на «консультировании, помощи и обмене разведданными» с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Глава Пентагона также вновь выразил осуждение в связи с недавней попыткой нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и высказал надежду, что дальнейшее формирование нового правительства арабской страны будет протекать мирно.