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За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончался 21 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончался 21 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что у 14 пациентов тест на COVID-19 показал положительный результат, у семи - отрицательный.

На 21 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 тыс. 408 человек (26 тыс. 231 КВИ+ и 4 тыс. 177 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 тыс. 410 пациентов, на амбулаторном уровне – 23 тыс. 998 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 486 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 124 пациента;

- на аппаратах ИВЛ - 89 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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