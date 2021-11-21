CentralAsia (UZ) - По итогам января-октября 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $32,65 млрд, который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на $2,55 млрд (увеличение на 8,5%). Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

Из общего объема ВТО экспорт составил $12,43 млрд (к январю-октябрю 2020 года отмечено снижение на 6,7%), а импорт – $20,22 млрд (увеличение на 20,5%).

В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму -$7,78 млрд.

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный внешнеторговый баланс с четырьмя странами, в частности с такими, как Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. С остальными 16-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 179 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (18,6%), Россией (18,0%), Казахстаном (9,7%), Турцией (8,3%), Республикой Корея (4,7%), Кыргызстаном (2,4%) и Германией (1,9%).

В структуре внешнеторгового оборота республики значительная доля отмечена в г. Ташкент, что составляет 40,3%, или $13,17 млрд, а наименьшая доля зафиксирована на уровне 1,1%, или $345,2 млн, которая отмечена в Сурхандарьинской области.

Доля внешнеторгового оборота стран СНГ, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилась на 6,5% и их доля во внешнеторговом обороте, по итогам января-октября 2021 года, составила 37,8%.

Объем внешнеторгового оборота других государств за январь-октябрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов, соответственно снизился 6,5% и составил 62,2% от общего объема внешнеторгового оборота.

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ достиг $12,34 млрд. Из них объем экспорта составил $4,29 млрд, а объем импорта – $8,04 млрд.

Наибольший объем внешнеторгового оборота со странами СНГ зафиксирован с Россией (47,5%), Казахстаном (25,6%) и Кыргызстаном (6,3%).

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС составил $10,11 млрд. Из них объем экспорта составил $3,32 млрд, а объем импорта – $6,79 млрд.

В январе-октябре 2021 года общее количество субъектов-экспортеров составило 6 035 ед., что обеспечило доведение объема экспорта без золота до $10,07 млрд (увеличение, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составило 33,9%).

В структуре экспорта 83,3% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные товары (28,0%), пищевые продукты и живые животные (8,7%), химические вещества и аналогичную продукцию (6,9%).

За счёт снижения экспорта в другие зарубежные страны доля экспорта в страны СНГ увеличилась, и их доля в общем его объеме составила 34,5%.

По сравнению с 2019-2020 годами, основными узбекскими партнерами по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте в январе-октябре 2021 года явились такие страны, как КНР, Россия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и Таджикистан. Их доля в общем объеме экспорта достигла 61,2%.

В структуре экспорта республики значительная доля отмечена в Ташкенте, что составляет 25,2%, или $3,13 млрд, а наименьшая доля зафиксирована на уровне 1,3%, или $161,1 млн в Джизакской области.

Объем экспорта плодоовощной продукции составил 1 233,9 тыс. т и, в стоимостном выражении, превысил $747,4 млн (темпы снижения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, соответственно составили 8,7%). На основе этого было экспортировано 649,1 тыс. т овощей на сумму $298 млн, а также 267,2 тыс. т плодов и ягод на сумму $241,5 млн.

В январе-октябре 2021 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 6,0%.

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Россию, Казахстан, Кыргызстан и КНР.

По итогам января-октября 2021 года наибольший объем в стоимостном выражении экспорта плодоовощной продукции приходится на Россию (32,7% от всего объема плодоовощной продукции), что превышает объем экспорта в КНР в 4,4 раза.

По итогам января-октября 2021 года экспорт текстильной продукции осуществлен на сумму 2 380,9 млн долл. США, что составило 19,1% от общего объема экспорта и, по сравнению с январем-октябрем 2020 года, он вырос на 56,3%.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (55,3%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (22,3%). В январе-октябре 2021 года более 499 видов текстильной продукции было экспортировано в 64 страны мира.

Наибольшая доля экспорта текстильной продукции приходится на Россию ($736,7 млн– 30,9%) и КНР ($572,9 млн– 24,1%).

Объем экспорта услуг по итогам января-октября 2021 года составил $2,07 млрд, или 16,7% от общего объема торгового экспорта и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 27,7%. В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги (69,3%), поездки (туризм) (15,1%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (7,0%), прочие деловые услуги (4,5%). В то же время на прочие услуги (4,0%) наибольшая доля соответственно приходится на финансовые услуги (1,1%), услуги страхования и пенсионного обеспечения (0,9%), услуги строительства (0,7%) и др.

За отчетный период импорт составил $20,22 млрд (увеличение темпов роста, по сравнению с январем-октябрем 2020 года, составило 120,5%). Основную долю в его структуре занимают машины и транспортное оборудование (33,4%), промышленные товары (18,5%), а также химические вещества и аналогичная продукция (14,4%).

Анализ динамики импорта товаров также показал, что в январе-октябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем импорта товаров увеличился на $2,99 млрд и составил $18,83 млрд, а импорт услуг достиг $1,39 млрд.

Доля импорта из стран СНГ, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилась на 3,5% и их доля во внешнеторговом обороте, по итогам января-октября 2021 года, составила 39,8%

В целом по итогам января-октября 2021 года в Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 153 стран. Треть части импорта приходится на такие крупные страны-партнеры, как Россия, КНР, Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия и Туркменистан.

В структуре импорта республики значительная доля отмечена в Ташкенте, что составляет 49,7%, или $10,04 млрд, а наименьшая доля зафиксирована в Сурхандарье - 0,9%, или $172,1 млн.

Объем импорта услуг за январь-октябрь 2021 года составил $1,39 млрд, или 6,9% от общего его объема и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 46,5%. В составе импорта услуг основную долю занимают поездки (туризм - 49,3%), услуги транспорта (11,2%), прочие деловые услуги (11,0%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (8,1%).

Кроме того, на долю прочих услуг пришлись 20,4% от общего импорта услуг, в том числе высокая доля услуг строительства (7,7%), сборов за использование интеллектуальной собственности (4,8%), услуг технического обслуживания и ремонта (3,7%) и др.

По итогам января-октября 2021 года в структуре импорта объем машин и транспортного оборудования достиг $6,74 млрд и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 6,7%, в целом удельный вес в общем объеме импорта составил 33,4%.

Импорт машин и транспортного оборудования увеличился на $422,8 млн. Большая часть поставок этих товаров в страну приходится на КНР — $2,25 млрд (33,4%), Республику Корея — $1 млрд (14,9%) и России — $690,2 млн (10,2%).

По итогам января-октября 2021 года в структуре импорта объем промышленных товаров достиг $3,74 млрд и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 30,4%, в целом удельный вес в общем объеме импорта составил 18,5%.

В основном импорт промышленных товаров приходится на чугун и сталь ($1,62 млрд), изделия из металла ($458,8 млн), продукцию из нерудных ископаемых ($315,4 млн), текстильную пряжу, ткани, готовые изделия ($306,0 млн) и др.