Ракету с российским модулем для МКС установили на старт на Байконуре. Фото

CentralAsia (KZ) - Ракету «Союз-2.1б», которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик «Прогресс» с последним модулем для российского сегмента МКС «Причал», вывезли и установили на стартовый стол на Байконуре, сообщили в «Роскосмосе».

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и новым российским модулем «Причал» установлена на стартовом столе площадки №31», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Позднее в «Роскосмосе» уточнили, что колонны обслуживания сведены и коммуникации носителя состыкованы с наземным оборудованием стартового комплекса. Специалисты уже приступили к работам по графику первого стартового дня. На 21 ноября намечены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск запланирован на 24 ноября. Корабль пристыкуется к модулю «Наука» 26 ноября. «Причал» должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

Кроме того, корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк, двигатели «Науки» внепланово включились. Для стабилизации МКС привлекли установки корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

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На 19 января 2022 года планируется выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции, а 18 марта к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль – «Союз».

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