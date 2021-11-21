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В России за сутки выявлено 36 970 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 36 тыс. 970 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2463 (6,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 331 тыс. 158 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 220,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 571 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 893 тыс. 620 человек.

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