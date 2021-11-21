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За сутки в России от коронавируса скончались 1252 человека

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1252 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 97 и Санкт-Петербурге — 74.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 264 тыс. 095 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,3 млн, из них выздоровели — 8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 893 тыс. 620 пациентов.

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