За сутки в России от коронавируса скончались 1252 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1252 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 97 и Санкт-Петербурге — 74.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 264 тыс. 095 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,3 млн, из них выздоровели — 8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 893 тыс. 620 пациентов.