Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой из-за Тайваня

CentralAsia (CA) - Власти Китая приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

По его сведениям, Пекин понизит дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Такое решение китайское правительство приняло на фоне открытия представительства Тайваня в Литве. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников.

Правительство КНР считает, что открытие представительства является нарушением принципа одного Китая и его территориальной целостности, а также вмешательством в свои внутренние дела. «Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», — приводит телеканал заявление официального представителя Министерства иностранных дел Китая.

В сообщении ведомства говорится, что Китай был вынужден понизить дипломатические отношения с Литвой, принимая во внимание тот факт, что политическое основание для дипотношений между Пекином и Вильнюсом на уровне послов было разрушено. «Правительство Литвы должно понести всю полноту вытекающей из этого ответственности», — подчеркнул в МИДе.

Представительство Тайваня открылось в литовской столице 18 ноября. Оно не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуан, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представительством Тайбэя. Литва рассчитывает открыть свое представительство на Тайване в начале будущего года.