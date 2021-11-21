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Песчаная буря и сильные ливни обрушились на Египет. Видео

CentralAsia (CA) -  На египетское средиземноморское побережье обрушились песчаная буря, ливни и ураган. Из-за стихии в ряде провинций страны закрыли школы, передает Ahram Online.

Сообщается, что ливни, сопровождающиеся ураганным ветром, спровоцировали потоп, из-за которого ушли под воду машины и продуктовые киоски.

В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.

Кроме того, в городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 км к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря. Очевидцы сняли природное явление на видео.

Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.

Тем не менее в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.

По сообщениям метеорологов, в стране ожидается четырехдневная волна нестабильных погодных условий, начиная с субботы, с дождем - от умеренного до сильного, шквальным ветром и понижением температуры на три-четыре градуса.

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