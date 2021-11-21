Британские ученые назвали три повседневные привычки, которые помогут продлить жизнь

CentralAsia (CA) - Британские учёные назвали три повседневные привычки, которые могут снизить риск возрастных заболеваний. Данное исследование опубликовано в Daily Express.

Не злоупотребляйте сахаром

Исследователи обнаружили, что от богатого сахаром питания плодовые мухи живут меньше и более склонны к преждевременной смерти.

Высокое потребление сахара способно вызвать возрастные заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Замедлить старение, предотвратить нарушения метаболизма и улучшить общее состояние здоровья можно, всего лишь снизив содержание сахара в рационе.

Ресвератрол

Доктор Дэвид Синклер, автор книги «Продолжительность жизни: почему мы стареем, хотя это вовсе не обязательно», советует принимать по 1 000 мг ресвератрола — этот антиоксидант содержится в красном вине и некоторых других продуктах.

Ресвератрол считается естественным помощником замедления процесса старения, а также в борьбе с раком, ожирением, болезнями сердца и диабетом.

В 2003 году доктор Синклер и его коллеги обнаружили, что ресвератрол усиливает выживаемость клеток и замедляет старение дрожжей (позже они получили тот же результат на мышах), запуская «ген долголетия», известный как SIRT1.

Ресвератрол приносит и другую пользу здоровью: защищает от гипертонии, сердечных заболеваний, ожирения и повышенной чувствительности к инсулину.

Доктор Синклер упоминает и другие преимущества ежедневного приема ресвератрола. Так, это вещество:

- способствует биосинтезу генов молодости, аналогично диетам с ограничением калорий;

- поддерживает здоровый инсулиновый ответ и функционирование митохондрий;

- поддерживает нормальный для здоровья уровень глюкозы;

- поддерживает здоровую воспалительную реакцию и подавляет окисление.

Принимайте витамин D

Хотя доктор Синклер и говорит, что старается получать основную часть витаминов из ежедневного рациона, некоторые добавки по утрам он все же принимает. И одна из них — витамин D3.

Считается, что этот витамин продлевает жизнь, а также снижает риск различных возрастных заболеваний.

Исследования показали, что уровень витамина D в организме обратно пропорционален риску смерти.

Согласно экспертному исследованию, низкий уровень витамина D коррелирует со смертностью по разным причинам от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инфекций.

Другие исследования показали, что низкий уровень витамина D чреват и другими проблемами со здоровьем — в частности, снижением когнитивных функций, депрессией, остеопорозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом II типа и раком.

Предварительные выводы 20-летнего исследования с участием более 78 тыс. взрослых австрийцев показало, что у людей с низким уровнем витамина D в крови шанс умереть в течение периода исследования оказался втрое выше, чем у людей с нормальным уровнем.

Организм вырабатывает витамин D на открытом воздухе при попадании на кожу прямых солнечных лучей.

Но с октября по начало марта достаточного количества витамина D из солнечного света мы не получаем.