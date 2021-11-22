Партнерство ООН и Монголии перейдет от помощи в целях развития к сотрудничеству в целях развития

CentralAsia (MNG) - Национальный совет по устойчивому развитию созван под председательством премьер-министра Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ. Совет обсудил проект стратегических приоритетных областей и результатов для новой Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, которая должна быть реализована с 2023 по 2027 год.

В своем вступительном слове премьер-министр отметил, что 60 лет плодотворного сотрудничества между ООН и Монголией будут еще больше подняты на новый уровень партнерства в рамках этих новых рамок сотрудничества.

Он также выразил признательность ООН в Монголии за согласование своих стратегических приоритетов с Видением 2050 — долгосрочной политикой развития Монголии.

Г-н Тапан Мишра, постоянный координатор ООН, подчеркнул, что настоящие Рамки сотрудничества являются первым стратегическим документом в Монголии, который разрабатывается в рамках реформы системы развития ООН. Он также отметил, что ООН в Монголии коренным образом сместит системный подход к развитию с помощи на сотрудничество с Монголией.

Благодаря обширным консультациям со своими многосторонними партнерами, включая правительственные учреждения, частный сектор, партнеров по развитию, ОГО, научные круги и молодежь, ООН в Монголии предполагает, что ее ключевые приоритетные области сотрудничества будут ориентированы на человеческое развитие и благополучие, зеленые , инклюзивный и устойчивый рост, а также управление, ориентированное на человека, верховенство закона и права человека.

Заседание Совета одобрило проект стратегических приоритетов и результатов в рамках нового UNSDCF, которые будут реализованы в течение 5 лет с 2023 года.

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