В Узбекистане отстранили от работы более 26 тыс. непривитых граждан

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начали наказывать непривитых от коронавируса граждан. По сообщениям местных СМИ, более 26 тыс. человек временно отстранены от работы из-за неполучения вакцины. Данная статистика зафиксирована за период с августа месяца.

Сотрудники СЭС провели более 27,9 тыс. проверок в государственных и частных субъектах. В результате проверок было выявлено 50 тыс. работников, которые не вакцинировались от вируса. В 2225 случаях работодателям пришлось заплатить штраф. 175 объектов временно приостановили деятельность.

Днем ранее стало известно, что в одной только Ташкентской области от работы отстранили более 3200 невакцинированных граждан.

В августе текущего года президент Узбекистана подписал закон, который дает право работодателю не допускать сотрудника к работе в случае отказа от вакцинации.