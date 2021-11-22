экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане отстранили от работы более 26 тыс. непривитых граждан  

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане начали наказывать непривитых от коронавируса граждан. По сообщениям местных СМИ, более 26 тыс. человек временно отстранены от работы из-за неполучения вакцины. Данная статистика зафиксирована за период с августа месяца.

Сотрудники СЭС провели более 27,9 тыс. проверок в государственных и частных субъектах. В результате проверок было выявлено 50 тыс. работников, которые не вакцинировались от вируса. В 2225 случаях работодателям пришлось заплатить штраф. 175 объектов временно приостановили деятельность.

Днем ранее стало известно, что в одной только Ташкентской области от работы отстранили более 3200 невакцинированных граждан.

В августе текущего года президент Узбекистана подписал закон, который дает право работодателю не допускать сотрудника к работе в случае отказа от вакцинации.

print
  • Глава Пентагона заявил, что США завершат миссию в Ираке до конца года
  • Коронавирус может спровоцировать сахарный диабет, — врач
  • В Казахстане ожидаются гололед, туман и метель, - синоптики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com