В Монголии за сутки выявили 287 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 378 353.

Из них 197 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 90 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс.185 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 946 — в тяжелом, 1 тыс. 047 — в критическом и 187— в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 875.

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