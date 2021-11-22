Путин ревакцинировался от коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА Новости.

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», — сказал президент.

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.

«Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», — отметил он.

Путину вкололи «Спутник Лайт» — «по сути, это и есть первый компонент» вакцины, отметил Логунов.

«Связано это также с тем, что в рамках научных исследований мы определили, что более чем в 80% случаев при бустирующей иммунизации достаточно только одного введения, то есть не нужно практически никогда вводить еще и второй компонент», — сказал замдиректора центра.

Он подчеркнул, что бывают случаи, когда есть иммуносупрессия, заболевания, связанные со снижением иммунитета, — тогда при ревакцинации нужно вводить полный курс «Спутника». Но если для этого нет показаний, достаточно сделать прививку «Спутником Лайт». Логунов также заявил президенту, что объем дозы при первом уколе и при ревакцинации одинаковый.

Российский лидер также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — заявил Путин.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.

В свою очередь, Логунов пояснил, что эффективность прививки от COVID-19 снижается через шесть-восемь месяцев: ревакцинация возвращает ее к исходному уровню и даже превышает его. По словам специалиста, при неблагоприятных условиях повторная вакцинация актуальна через полгода, а когда нет пандемического подъема — через год.

Президент отметил, что регулярно общается с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.

«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», — заявил российский лидер.

Прошлой весной Путин уже сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентным «Спутником V».