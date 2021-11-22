Глава МИД Узбекистана примет участие на встрече глав МИД Евросоюза и Центральной Азии

- Узбекистан, политика
- 9:45, 22 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Участие в очередной встрече глав МИД в формате «Европейский союз — Центральная Азия», которая состоится 22 ноября в Душанбе, примет глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, 21 ноября сообщила пресс-служба МИД республики.
«На встрече планируется обсудить текущее состояние и перспективы отношений между ЕС и странами Центральной Азии, ход реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии», — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что участники обсудят перспективы взаимодействия и повышения эффективности межрегионального сотрудничества.
Также запланировано обсудить на встрече вопросы международной и региональной политики, сообщает пресс-служба.
19 ноября в Душанбе прошел международный аналитический форум «Безопасность и развитие Центральной Азии в новой ситуации в Афганистане». Форум был организован по инициативе НИИ академии общественных наук Китая по изучению России, Восточной Европы и Средней Азии.