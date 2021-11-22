Глава МИД Узбекистана примет участие на встрече глав МИД Евросоюза и Центральной Азии

Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) - Участие в очередной встрече глав МИД в формате «Европейский союз — Центральная Азия», которая состоится 22 ноября в Душанбе, примет глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, 21 ноября сообщила пресс-служба МИД республики.

«На встрече планируется обсудить текущее состояние и перспективы отношений между ЕС и странами Центральной Азии, ход реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что участники обсудят перспективы взаимодействия и повышения эффективности межрегионального сотрудничества.

Также запланировано обсудить на встрече вопросы международной и региональной политики, сообщает пресс-служба.

19 ноября в Душанбе прошел международный аналитический форум «Безопасность и развитие Центральной Азии в новой ситуации в Афганистане». Форум был организован по инициативе НИИ академии общественных наук Китая по изучению России, Восточной Европы и Средней Азии.