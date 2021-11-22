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Денежные переводы из России в Узбекистан увеличились на 26% - ВБ

CentralAsia (UZ) -  К концу этого года денежные переводы узбекских трудовых мигрантов из России достигнут $7,6 млрд. Это на 26% больше, чем в прошлом году. В 2020 году денежные переводы из России составили $6,03 млрд. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

По данным ВБ, денежные переводы трудовых мигрантов в Узбекистан составляют 11,6% ВВП. Этот показатель составляет 12,3% в Грузии, 15,2% в Молдове, 27,8% в Кыргызстане и 30,1% в Таджикистане.

Центральный банк Узбекистана сообщил в сентябре, что денежные переводы в страну за восемь месяцев 2021 года составили $4,9 млрд. Денежные переводы увеличились на 35% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года ($3,6 млрд) и на 26% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года ($3,9 млрд).

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