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Узбекистан и Россия будут сотрудничать в рыбной отрасли

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в области рыболовства. Договор должен обеспечить правовое основание для дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере.

Документ подписан по итогам визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

По информации ведомства, предусмотрено двустороннее сотрудничество в таких сферах, как исследования в области рыболовства и разработка научно-технических программ, подготовка и повышение квалификации кадров для отрасли. Также планируется направлять специалистов для обмена опытом, разрабатывать и реализовывать совместные проекты в рыбном хозяйстве.

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