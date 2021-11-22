Узбекистан и Россия будут сотрудничать в рыбной отрасли

- Узбекистан, общество
- 10:34, 22 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в области рыболовства. Договор должен обеспечить правовое основание для дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере.
Документ подписан по итогам визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
По информации ведомства, предусмотрено двустороннее сотрудничество в таких сферах, как исследования в области рыболовства и разработка научно-технических программ, подготовка и повышение квалификации кадров для отрасли. Также планируется направлять специалистов для обмена опытом, разрабатывать и реализовывать совместные проекты в рыбном хозяйстве.