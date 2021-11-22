В Узбекистане компания Renault объявила о старте продаж моделей Arkana и Kaptur

CentralAsia (UZ) - Автомобили Renault поступили в официальную продажу в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба Roodell — местного партнёра автопроизводителя.

Доступны две модели: Arkana (стоимость от 239 млн сумов) и Kaptur (от 228,9 млн сумов).

Машины для узбекских покупателей собираются на заводе ADM Jizzakh — кроме Renault, там выпускаются Kia и LADA. Сейчас его годовая мощность составляет 25 тыс. автомобилей, а в будущем её планируют довести до 100 тысяч.

По данным на сайте Renault Uzbekistan, купе-кроссовер Arkana предлагается в трёх комплектациях:

Life — от 239 046 500 сумов ($22,2 тыс.);

Drive — от 262 759 200 сумов ($24,4 тыс.);

Style — от 281 947 800 сумов ($26,2 тыс.).

Городской кроссовер Kaptur также доступен в трёх комплектациях:

Life — от 228 937 300 сумов ($21,2 тыс.);

Drive — от 252 650 100 сумов ($23,4 тыс.);

Style — от 276 518 900 сумов ($25,7 тыс.).

Цена на внедорожник Duster пока не объявлена.