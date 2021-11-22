В Узбекистане ожидается потепление до +20 градусов

CentralAsia (UZ) - На текущей неделе в Узбекистане ожидается потепление по всей республике до 17 градусов, сообщил Узгидромет.

По данным синоптиков, 23 ноября днем в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 15-20° тепла; 24-25 ноября ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

В остальных регионах всю неделю ожидается ночью 0-7° тепла, днем 10-17° тепла

В горных районах температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла; 23-25 ноября ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.