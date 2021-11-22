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В Казахстане за сутки выявлен 921 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 127;

- Северо-Казахстанская область — 120;

- город Нур-Султан — 110;

- Павлодарская область — 110;

- Карагандинская область — 109;

- Костанайская область — 107;

- Акмолинская область — 71;

- Восточно-Казахстанская область — 60;

- Алматинская область — 34;

- Актюбинская область — 18;

- Западно-Казахстанская область — 16;

- Атырауская область — 14;

- Туркестанская область — 7;

- Жамбылская область — 6;

- Кызылординская область — 6;

- город Шымкент — 5;

- Мангистауская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 964 тыс. 749 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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