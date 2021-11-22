Коронавирус может спровоцировать сахарный диабет, — врач

CentralAsia (CA) - Риск заражения и тяжелого течения COVID-19 повышается у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, однако результаты недавних клинических исследований показали, что данная ассоциация имеет и обратный характер: COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур.

«На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе», - рассказала Шокур.

Врач пояснила, что в связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин и ответственны за снижение уровня глюкозы в крови, становятся клетками-мишенями для вируса и подвержены разрушению. «Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше», - рассказала Шокур.

Кроме того, по ее словам, состояние, вызванное COVID-19, сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода. «Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность», - объяснила эндокринолог.

«К тому же побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения коронавирусной инфекции связаны с повышением уровня глюкозы крови», - добавила она.

При легком течении коронавирусной инфекции риск развития осложнений, в том числе и сахарного диабета, ниже.

«Недавние исследования показали, что при тяжелом течении COVID-19 у 17% пациентов возникают поражения поджелудочной железы. Пациенты, перенесшие встречу с вирусом бессимптомно или в легкой форме, подвержены риску развития сахарного диабета только в 1-2% случаев», - заключила врач.