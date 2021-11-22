За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 11 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончался 11 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что у 10 пациентов тест на COVID-19 показал положительный результат, у одного - отрицательный.

На 21 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 тыс. 209 человек (26 тыс. 052+ и 4 тыс. 157 КВИ-), из них в стационарах находятся — 6 тыс. 527, на амбулаторном уровне — 23 тыс. 682.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 493;

- в состоянии крайней степени тяжести – 129;

- на аппарате ИВЛ – 92.

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