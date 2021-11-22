экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 11 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончался 11 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что у 10 пациентов тест на COVID-19 показал положительный результат, у одного - отрицательный.

На 21 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 тыс. 209 человек (26 тыс. 052+ и 4 тыс. 157 КВИ-), из них в стационарах находятся — 6 тыс. 527, на амбулаторном уровне — 23 тыс. 682.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 493;

- в состоянии крайней степени тяжести – 129;

- на аппарате ИВЛ – 92.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Атомная подлодка «Курск» погибла от столкновения с подлодкой НАТО, - адмирал Попов
  • В Узбекистане ожидается потепление до +20 градусов
  • В Узбекистане отстранили от работы более 26 тыс. непривитых граждан  


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com