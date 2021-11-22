За сутки в Узбекистане выявлено более 240 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:51, 22 ноября 2021
- Просмотров: 500 EnglishКыргызча
CentralAsia (UZ) - В воскресенье, 21 ноября, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 191 576. В течение прошедших суток зафиксированы 242 новых случая, сообщает Минздрав республики.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1378 летальных исходов).
За день выздоровели 308 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 188 123).
На лечении находятся 2075 больных коронавирусом.