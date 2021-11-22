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За сутки в Узбекистане выявлено более 240 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В воскресенье, 21 ноября, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 191 576. В течение прошедших суток зафиксированы 242 новых случая, сообщает Минздрав республики.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1378 летальных исходов).

За день выздоровели 308 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 188 123).

На лечении находятся 2075 больных коронавирусом.

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