Атомная подлодка «Курск» погибла от столкновения с подлодкой НАТО, - адмирал Попов

CentralAsia (CA) - Адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы атомной подводной лодки «Курск» занимал должность командующего Северным флотом, смоделировал ситуацию, при которой погибла российская субмарина от столкновения с подлодкой НАТО. Своими выводами он поделился в интервью РИА Новости.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 км от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений. Все 118 членов экипажа погибли.

Адмирал заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».

«Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот «Курск», вот лодка. А потом «Курск» совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую», - сказал Попов.

По его словам, столкновение произошло для российской подлодки в носовую часть, а иностранная могла столкнуться и хвостовой частью, и носовой – это неизвестно. Попов рассказал, что у «Курска» был поврежден торпедный аппарат, произошел взрыв торпеды, пошло затопление первого отсека, и подводная лодка с дифферентом на нос ударилась носовой частью в дно.

«Детонация всего торпедного боезапаса и лишение первого отсека. Не только первого - первого, второго, третьего. И четвертый разрушен тоже. Второй взрыв мощнейший. И вот от первого столкновения, от собственного столкновения, и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями», - сказал адмирал.

По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений находились АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что «все субмарины находятся в рабочем состоянии». Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.

Согласно же официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ «Курск» погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Комиссия также приняла решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.

По мнению специалистов, подрыв фрагментов был необходим с точки зрения безопасности мореплавания, так как не было исключено, что на дне оставались неразорвавшиеся торпеды. Место гибели субмарины находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.

Столкновения советских (российских) подлодок происходили неоднократно и раньше. В частности, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ «Борисоглебск» отрабатывала задачи боевой подготовки опять же в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что атомная подлодка ВМС США Grayling следила за «Борисоглебском», потеряла его из виду и столкнулась с ним. Однако эти и другие происшествия не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с «Курском».