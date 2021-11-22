В Узбекистане началась добровольная бустерная ревакцинация от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будет проводиться добровольная вакцинация бустерной дозой против коронавируса, сообщает Минздрав республики.

В соответствии с поручением Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан в целях повышения иммунитета против коронавирусной инфекции среди населения республики с 17 ноября текущего года разрешена бустерная вакцинация для граждан, которые прошли полный курс вакцинации (2 или 3 дозы) на добровольной основе.

Массовая вакцинация против коронавируса в стране началась 1 апреля текущего года.

На сегодняшний день в Узбекистан доставлено в общей сложности 42 миллиона 805 тысяч доз 6 типов вакцины против COVID-19. Также ожидается, что до конца года будет доставлено 5,6 млн доз.