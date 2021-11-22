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В Казахстане ожидается сильный снег и морозы до 23 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 ноября.

Согласно прогнозу, в этот период на Казахстан сохранит свое влияние северо-западный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Циклон по-прежнему сохраняет неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно в виде снега), на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

«По республике ожидается туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине с метелью. Понижение температуры воздуха на западе, северо-западе, севере ночью от -2...-10°C до -18...-23°C, днем от -5...+5°C до -5...-15°C, в центре и на востоке ночью 0...-8°C, днем -3...+3°C, в южных регионах температура воздуха ночью -6...+3°C, днем +9...+17°C», - говорится в сообщении.

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