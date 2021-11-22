экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане стартовало серийное производство легкобронированных автомобилей Qalqon

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане началось серийное производство легкобронированного автомобиля Qalqon («Щит»), разработанного «с нуля» на одном из местных предприятий. Об этом пишет пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности Узбекистана.

Автомобиль, согласно сообщению, успешно прошел все практические испытания, организованные представителями силовых структур и госорганов.

«Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик ЛБА требованиям вооруженных сил и признанных международных стандартов», — говорится в сообщении ведомства.

Изготовленные автомобили поступят в подразделения Вооруженных сил республики.

Qalqon вмещает восемь человек. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов (населенных пунктов).

В январе текущего года сообщалось, что производство бронемашин, в частности — Qalqon - планировалось организовать в городе Нурафшан Ташкентской области. Проект оценивался в $55 млн.

print
  • В Казахстане за сутки выявлено 1047 случаев COVID-19
  • За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончался 21 человек
  • В ВОЗ допустили смерть 500 тыс. человек от COVID-19 в Европе зимой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com