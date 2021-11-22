В Узбекистане стартовало серийное производство легкобронированных автомобилей Qalqon

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане началось серийное производство легкобронированного автомобиля Qalqon («Щит»), разработанного «с нуля» на одном из местных предприятий. Об этом пишет пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности Узбекистана.

Автомобиль, согласно сообщению, успешно прошел все практические испытания, организованные представителями силовых структур и госорганов.

«Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик ЛБА требованиям вооруженных сил и признанных международных стандартов», — говорится в сообщении ведомства.

Изготовленные автомобили поступят в подразделения Вооруженных сил республики.

Qalqon вмещает восемь человек. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов (населенных пунктов).

В январе текущего года сообщалось, что производство бронемашин, в частности — Qalqon - планировалось организовать в городе Нурафшан Ташкентской области. Проект оценивался в $55 млн.