Талибы обеспокоились возможным обрушением памятника ЮНЕСКО в Афганистане

CentralAsia (CA) - Джамский минарет, историческое сооружение, расположенное в труднодоступной местности афганской провинции Гор, находится на грани обрушения. Об этом заявили представители региональной администрации, сформированной радикальным движением «Талибан», передает телеканал TOLOnews.

Джамский минарет был построен в 1194 году во время правления династии Гуридов. Предположительно, это единственная постройка, уцелевшая от города Фирузкух. Фирузкух был захвачен и разрушен войском Чингисхана в 1221 году. После чего о минарете забыли почти на 700 лет.

В 1944 году статья о минарете появилась в журнале Афганского общества изучения истории «Анис». В 1957 году до нее смогли добраться французские археологи. В 1960-х годах по инициативе итальянских ученых были проведены работы по укреплению фундамента минарета, в его окрестностях нашли руины дворца, кладбища и военных укреплений. В 2002 году Джамский минарет был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Если не обратить внимания на состояние минарета, мы скоро увидим его обрушение, и это большой позор. Должностные лица ЮНЕСКО должны обратить внимание на этот вопрос», — сказал глава департамента информации и культуры Гор Абдул Хай.

По словам местных активистов международные организации ранее обещали отремонтировать Джамский минарет, но в последние 20 лет ему не уделяли никакого внимания.

«Международные организации, в частности ЮНЕСКО, которая отвечает за охрану исторического наследия, к сожалению, несмотря на данные обещания защитить и отремонтировать минарет, не выполнили эти обещания», — заявили они.

Отмечается, что протекающая рядом река подмыла опорную стену под минаретом, возведенную при предыдущем правительстве, которая в результате обрушилась. На очереди сам минарет, пока он держится лучше нескольких домов, находившихся в округе — все они были смыты наводнениями.

В сентябре 2017 года эксперты ЮНЕСКО совместно с представителями действовавшего на тот момент министерства информации и культуры Афганистана в течение четырех дней обследовали Джамский минарет. Впервые было проведено тщательное изучение внутренних и внешних деталей минарета с использованием компактных беспилотных аппаратов с камерами высокого разрешения. В частности, удалось сделать качественные съемки орнаментов сооружения.

Эта экспедиция ЮНЕСКО стала первым современным исследованием уникального памятника. До того ученым приходилось отслеживать сохранность минарета с помощью спутниковых снимков.

Минарет расположен в 200 км к востоку от Герата, крупнейшего города на западе Афганистана. Ущелье, где он находится, окружают непроходимые горные массивы высотой около 1500 м. До ближайшего населенного пункта, кишлака Джам, 10 км. Высота минарета составляет 60 м. Это второй по высоте минарет из обожженного кирпича в мире (первый — Кутб-Минара в Дели — высотой 72,6 м).

Он является одним из самых труднодоступных памятников ЮНЕСКО. Кроме того, что памятник расположен в удаленной от основных автодорог и крупных городов горной местности, до захвата в середине августа этого года власти в Кабуле талибами обстановка в области, где расположен Джамский монастырь, была крайне нестабильна — там происходили бои между правительственными силами, отрядами талибов и так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ).