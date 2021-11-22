Министры обороны Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Ташкенте  

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 22 ноября, министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов принял военную делегацию во главе с министром обороны Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым.

На встрече министров обороны Узбекистана и Казахстана стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по его дальнейшему укреплению, сообщила пресс-служба Минобороны РУз.

Стороны обсудили важность и значение проведения совместных учений «Калкон-2021», проведенного в Казахстане и «Хамкорлик-2021», продолжающееся в настоящее время в Узбекистане, а также вопросы региональной безопасности и обмена опытом военнослужащих по направлению боевой подготовки.

По итогам встречи было подписано соглашение между министерствами обороны Узбекистана и Казахстана, включающее в себя ряд мероприятий по сотрудничеству в военной сфере.

В ходе визита планируется ознакомление казахстанской делегаций с деятельностью мемориального комплекса «Парк Победы», расположенного в столице, учебного центра горной подготовки “Чимган” Министерства обороны и Академии Вооруженных Сил. Члены военной делегации Казахстана также будут наблюдать за узбекско-казахскими учениями «Хамкорлик — 2021», которые проходят на полигоне “Термез” Юго-западного особого военного округа. Учения с участием военнослужащих двух стран продолжится до 24 ноября.

Источник: Министерство обороны Ре