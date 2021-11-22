В Казахстане взлетели цены на мясо, - исследование

CentralAsia (KZ) - Цены на мясо и птицу в Казахстане в октябре выросли на 10,7%. Это самый высокий показатель годового роста в текущем году.

По данным исследователей Energyprom.kz, в разрезе регионов цены выросли от 4,1% в Костанайской области до 18,4% в Туркестанской.

Заметный рост был отмечен также в Мангистауской области (на 16,6%) и Шымкенте (на 16,4%).

Как отмечают аналитики, сильнее всего в стране подорожали баранина и птица — на 15,7%. Конина выросла в цене на 11,2%, свинина — на 8,7%, говядина — на 8,6%.

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«Дороже всего в октябре стоила конина – в среднем 2557 тг за кг. Следом идут баранина (2399 тг за кг) и говядина (2234 тг за кг). Розничная цена свинины в городах Казахстана в среднем составила 1808 тг за кг, кур – 1047 тг за кг», - аналитики.

В то же время производство мяса, а также пищевых субпродуктов из них за год выросло на 6,4% и за январь – сентябрь текущего года достигло 250,7 тыс. т.

Из них 194,8 тыс. т составила домашняя птица, 55,9 тыс. т — мясо КРС, МРС, свиней, лошадей и животных семейства лошадиных.

В сообщении отмечается, что 79% производства домашней птицы приходится лишь на три региона: Алматинскую (66,6 тыс. т), Акмолинскую (56 тыс. т) и Восточно-Казахстанскую (31,3 тыс. т) области.

Более половины произведенного мяса также пришлось всего на три региона: Актюбинскую (14 тыс. т), Костанайскую (7,4 тыс. т) и Павлодарскую (6,9 тыс. т) области.

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