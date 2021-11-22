В Узбекистане намерены увеличить международную пропускную способность Интернета в 3,5 раза

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в течение двух лет будут улучшать качество интернет-соединения. К концу работ пропускная способность должна увеличиться в 3,5 раза, и все населенные пункты будут обеспечены волоконно-оптическими линиями связи.

Соответствующее постановление на днях принял Кабинет министров РУз.

Согласно документу, до конца 2021 года все государственные учреждения, в том числе школы, должны иметь широкополосное подключение к интернету.

С 1 января 2022 года при проектировании и прокладке широкополосных сетей для административных зданий и многоквартирных домов предусматривается пропускная способность минимум 1 Гбит/с, для госучреждений — 100 Мбит/с.

К концу 2023 года сеть передачи данных планируют расширить на 150 тыс. км за счёт новых оптоволоконных линий. Не менее 80% домохозяйств получат доступ к широкополосному интернету.

Кроме того, Узбекистан организует дополнительные международные магистральные каналы по направлениям Узбекистан-Афганистан-Пакистан, Узбекистан-Кыргызстан-Китай и Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Турция, а также новые точки доступа и обмена трафиком в Китае.

Благодаря этим мерам до конца 2023 года пропускная способность международного интернет-канала увеличится в 3,5 раза.

В июле Всемирный банк выпустил отчёт о доступе к интернету в Центральной Азии. Согласно отчёту, сейчас в Узбекистане на 100 жителей приходится 12,7 абонентов широкополосных подключений — чуть ниже среднемирового показателя (13,26).