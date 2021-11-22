Чайная ложка соли в день – это тихий убийца, - исследование

CentralAsia (CA) - Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет, что взрослый человек должен потреблять не более шести граммов соли в день. Однако лондонские эксперты провели новое исследование и пришли к заключению, что и это слишком много.

Как сообщает The Sun, чрезмерное потребление соли ведет к повышению кровяного давления, а это, в свою очередь, вызывает другие проблемы со здоровьем, например, инфаркты или инсульты.

Эксперты опубликовали результаты своей работы в «Журнале медицины Новой Англии» (New England Journal of Medicine). В ходе исследования они обнаружили, что увеличение потребления соли на 2,5 грамма в день на 18% повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также обнаружили, что, если выведение калия из организма увеличить на 1 000 мг в день, риск инсульта и инфаркта снизится на 18%.

В рамках исследования ученые на протяжении определенного периода времени раз в сутки брали анализы мочи у 10 000 здоровых взрослых людей. По их словам, это самый точный способ измерить потребление соли.

Исследования подтвердили связь между приемом соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инфаркты и инсульты. Чем меньше человек потребляет соли, тем меньше риск заболеть.

Профессор занимающийся проблемами сердечно-сосудистой медицины в Лондонском университете, являющийся председателем международной экспертной организации «Действие против соли» и ставший соавтором проведенного исследования Грэм Макгрегор рассказал, что сокращение ее потребления является самым эффективным способом понизить кровяное давление и уменьшить риск заболеваний.

Он заявил: «Британское правительство слишком долго позволяло пищевой промышленности заправлять вопросами здоровья населения в ущерб всем нам. Новое управление по улучшению здоровья и ликвидации неравенства должно теперь заставить пищевую промышленность сократить количество соли, добавляемой в те продукты, которые мы покупаем. Сделать это оно может в законодательном порядке либо мерами налогообложения».

С 2003 по 2011 годы британское правительство содействовало сокращению потребления соли в стране, которая одной из первых разработала программу добровольного снижения ее приема. Оно заставило пищевую промышленность постепенно отказаться от чрезмерного добавления соли в продукты питания. Многие страны скопировали эту программу, а некоторые даже приняли законы о соли.

В Британии все делалось добровольно. Многое говорит о том, что с 2014 года потребление соли в стране остается неизменным.

Профессор из Института здоровья населения (при Лондонском университете), занимающийся вопросами всемирной охраны здоровья и ставший соавтором исследования Фэн Хэ рассказал, что ему предельно ясна связь между употреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Поэтому надо прекратить сомневаться в науке и предпринять прямые действия по снижению потребления соли. Рекомендации для населения на этот счет разработаны уже много лет назад. Сейчас пришло время действовать», — добавил он.