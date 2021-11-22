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В Узбекистане второй человек за месяц повесился после проигрыша в тотализаторе  
Предыстория: В Узбекистане преподаватель вуза повесился на кладбище, проиграв $5 тысяч на тотализаторе

CentralAsia (UZ) -  Житель Дангаринского района Ферганской области покончил жизнь самоубийством из-за того, что проиграл на тотализаторе 16 миллионов сумов (около 1600 долларов).

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, трагический инцидент произошел 15 ноября. 28-летний молодой человек, проживавший в махалле «Пишкарон» Дангаринского района, был найден повешенным у себя дома.

В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному факту.

На прошлой неделе сообщалось о том, что преподаватель Ферганского государственного университета повесился на кладбище, проиграв 5 тысяч долларов на тотализаторе.

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