В Узбекистане второй человек за месяц повесился после проигрыша в тотализаторе  

- Узбекистан, происшествия
- 15:55, 22 ноября 2021
- Просмотров: 443
|Предыстория: В Узбекистане преподаватель вуза повесился на кладбище, проиграв $5 тысяч на тотализаторе
CentralAsia (UZ) - Житель Дангаринского района Ферганской области покончил жизнь самоубийством из-за того, что проиграл на тотализаторе 16 миллионов сумов (около 1600 долларов).
По данным Генпрокуратуры Узбекистана, трагический инцидент произошел 15 ноября. 28-летний молодой человек, проживавший в махалле «Пишкарон» Дангаринского района, был найден повешенным у себя дома.
В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному факту.
На прошлой неделе сообщалось о том, что преподаватель Ферганского государственного университета повесился на кладбище, проиграв 5 тысяч долларов на тотализаторе.