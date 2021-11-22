Зять Шавката Мирзиеева Отабек Умаров принимает участие в Генеральной Ассамблее Олимпийского Совета Азии  

Отабек Умаров

CentralAsia (UZ) - Вице-президент Олимпийского Совета Азии, младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров принимает участие в 40-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) в Дубае. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

Отмечается, что на мероприятии в Дубае О.Умарова сопровождают генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов и заместитель председателя комитета Азизжон Камилов.

В ходе мероприятия узбекская делегация представила видеоролик о подготовке к IV Азиатским юношеским играм «Ташкент-2025».

Ранее в этом месяце сообщалось, что Отабек Умаров появился после долгого отсутствия на региональном форуме с участием олимпийских комитетов СНГ, Балтии и Грузии, прошедшем в отеле Hilton в Ташкенте.

До этого О. Умаров был замечен на выборах президента Узбекистана во время голосования Ш. Мирзиеева со своей семьей.

Ранее сообщалось, что Отабек Умаров получил травму в результате дорожно-транспортного происшествия в Ташкенте в феврале этого года и был доставлен в Москву, а затем в Южную Корею для лечения.

Официально не объявлено, сохранил ли свою должность Отабек Умаров на посту заместителя главы Государственной службы безопасности президента Узбекистана. Но его участие в мероприятии в Дубае означает, что он все ещё является вице-президентом OСА.