Узбекистан экспортировал 1,2 млн тонн фруктов и овощей почти на $750 млн

- Узбекистан, экономика
- 16:47, 22 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - По информации Государственного комитета статистики Узбекистана, за 10 месяцев текущего года страна экспортировала 1,2 млн тонн фруктов и овощей на общую сумму 747,4 млн долларов.
С января по октябрь текущего года Узбекистан отправил больше всего фруктов и овощей в следующие страны:
— Казахстан – 538 тыс. тонн
— Россия – 341 тыс. тонн
— Кыргызстан – 112 тыс. тонн
— Китай – 65 тыс. тонн
— Украина – 28 тыс. тонн
— Афганистан – 26 тыс. тонн
— Туркменистан – 24 тыс. тонн
— Пакистан – 23 тыс. тонн
— Беларусь – 13 тыс. тонн
— Турция – 11 тыс. тонн
— Иран – 7,5 тыс. тонн
— Азербайджан - 7 тыс. тонн
— Германия – 3,6 тыс. тонн
— ОАЭ – 3,6 тыс. тонн