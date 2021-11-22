Узбекистан экспортировал 1,2 млн тонн фруктов и овощей почти на $750 млн

CentralAsia (UZ) - По информации Государственного комитета статистики Узбекистана, за 10 месяцев текущего года страна экспортировала 1,2 млн тонн фруктов и овощей на общую сумму 747,4 млн долларов.

С января по октябрь текущего года Узбекистан отправил больше всего фруктов и овощей в следующие страны:

— Казахстан – 538 тыс. тонн

— Россия – 341 тыс. тонн

— Кыргызстан – 112 тыс. тонн

— Китай – 65 тыс. тонн

— Украина – 28 тыс. тонн

— Афганистан – 26 тыс. тонн

— Туркменистан – 24 тыс. тонн

— Пакистан – 23 тыс. тонн

— Беларусь – 13 тыс. тонн

— Турция – 11 тыс. тонн

— Иран – 7,5 тыс. тонн

— Азербайджан - 7 тыс. тонн

— Германия – 3,6 тыс. тонн

— ОАЭ – 3,6 тыс. тонн