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В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой «Тюркского мира» с половиной территории России
Предыстория: Эрдогану вручили карту «Тюркского мира» с половиной территории России

CentralAsia (CA) -  В Кремле сожалеют, что на подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте «Тюркского мира», с которой он сфотографировался, нет красной звезды, обозначающей, что его центр находится в России, на Алтае.

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Единственное, что я могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории России, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что говорит это как тюрколог.

Карту Эрдогану подарил глава националистической Партии национального движения республики Девлет Бахчели на встрече. В «тюркский мир», по мнению политика, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, некоторые территории Монголии и Ирана.

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