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В России за сутки выявлен 35 681 случай COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 35 тыс. 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2319 (6,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 366 тыс. 839 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 221 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 452 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 892 тыс. 874 человека.

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