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За сутки в России от COVID-19 скончался 1241 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1241 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 94 и Санкт-Петербурге — 77.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 265 тыс. 336 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,3 млн, из них выздоровели — 8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 892 тыс. 874 пациента.

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