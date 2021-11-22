За сутки в России от COVID-19 скончался 1241 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1241 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 94 и Санкт-Петербурге — 77.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 265 тыс. 336 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,3 млн, из них выздоровели — 8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 892 тыс. 874 пациента.