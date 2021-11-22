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В Душанбе прошла очередная министерская встреча «Европейский союз – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 22 ноября, в Душанбе состоялась 17-я министерская встреча в формате «Европейский союз – Центральная Азия», сообщает МИД РУз.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обсудили актуальные вопросы отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, общие вызовы безопасности, перспективы расширения кооперации в сферах торговли, инвестиций, экологии, а также углубления межрегиональной взаимосвязанности.

В своем выступлении министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов отметил важность принятия решительных шагов по формированию инновационной модели сотрудничества между Центральной Азией и ЕС, выявления новых точек роста на долгосрочную перспективу.

Подчеркнута острая необходимость в осуществлении оперативных и согласованных мер по предотвращению гуманитарной катастрофы в Афганистане, вовлечению страны в региональные экономические процессы, налаживанию конструктивного диалога с афганской стороной, что в конечном итоге будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности.

По результатам встречи министров принято Совместное коммюнике.

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