Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого

CentralAsia (CA) - Информация о том, что иммунитет у переболевших COVID-19 слабее, чем у привитых, не соответствует действительности, заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, передает РИА Новости.

«У нас нет таких данных о том, что иммунитет более слабый. Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается он путем заболевания или путем постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет», — сказал он.

При этом специалист подчеркнул, что прививка в гораздо более легкой форме воздействует на организм, поскольку после перенесенного COVID-19 у многих пациентов последствия сказываются даже спустя долгое время.

«Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно», — отметил Козловских.

Он добавил, что невакцинированные пациенты заражаются в 13,5 раза чаще.

«Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тыс. привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тыс.», — уточнил специалист Роспотребназдора.