Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин

CentralAsia (CA) - Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин, следует из заявления министерства исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), пишет РИА Новости.

Согласно заявлению, все телевизионные СМИ должны контролировать, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, развлекательные программы не оскорбляли религиозных чувств населения, а женщины-журналисты покрывали голову платком.

«Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать» - говорится в заявлении ведомства.

Министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в котором есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Ранее новые власти Афганистана уже вносили изменения в работу телевидения. Как сообщил РИА Новости источник в официальной телерадиокомпании парламента Афганистана, талибы переименовали телеканал в Al-Hijra и запустили там передачи на исламскую тематику.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.